В Калуге установили новое освещение на двух улицах

В Калуге на улицах Тарусской и Изобретателей появилось новое освещение, сообщили во вторник, 5 сентября, в гордуме.

На данных улицах установили 86 современных светодиодных светильников и пострили больше двух километров сетей.

Ранее уличное освещение установили на 2-й и 3-й Холмовой и 2-й Ясневой улицах.

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