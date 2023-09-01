В Калуге выкорчевывают пни деревьев, спиленных на улице Ленина

В Калуге рабочие выкорчевывают пни деревьев, спиленных на участке улицы Ленина между улицами Суворова и Кирова. В пятницу, 1 сентября, об этом сообщил городской голова Дмитрий Денисов.

- Ранее нам пришлось спилить сухие и аварийные ясени, которые поразила златка, - пояснил чиновник.

Новые деревья на этом месте обещают посадить осенью.

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