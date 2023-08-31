В Калуге снесли гаражи на улице Степана Разина

В Калуге у дома №73 на улице Степана Разина снесли металлические гаражи. Об этом в четверг, 31 августа, рассказал городской голова Дмитрий Денисов.

Местные жители жаловались на гаражи еще весной.

- Собственники их так и не проявились. А ситуация требовала оперативных действий, - заявил Денисов. - Мало того, что гаражи рядом с многоквартирными домами давно портили вид двора, на что не раз жаловались жители. Так еще и местные ребята завели привычку лазить по крышам. Коллеги отчитались, что мое поручение выполнено. Гаражи снесли, площадку очистили. Теперь она безопасна.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.