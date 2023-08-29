Опасное здание снесли в Калужской области

В поселке Полотняный Завод Дзержинского района снесли заброшенное здание. Об этом во вторник, 29 августа, сообщили в прокуратуре Калужской области.

Строение было опасным, собственника у здания не нашлось.

Постройку демонтировали по требованию прокуратуры.

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