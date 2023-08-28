В Калуге благоустроят четыре территории

В Калуге по инициативе местных жителей благоустроят четыре территории. Там уже ведутся работы, сообщили в понедельник, 28 августа, в управлении городского хозяйства.

- В рамках программы калужане сами могут предложить проект благоустройства своего двора или территории для отдыха и получить средства от муниципалитета на его реализацию. Для этого необходимо сделать проект и защитить его на городской комиссии, - пояснили чиновники.

Четыре проекта нынешнего года - это реконструкция спортивной площадки, ул. Труда, д. 16; устройство спортивной площадки в Яглово; ремонт асфальтового покрытия дворовой территории дома 5 по ул. Кибальчича и устройство детской площадки в сквере б-р Энтузиастов, д.1-2.

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