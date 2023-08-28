В Калуге запланировали массовый снос сараев и гаражей

Городская управа Калуги в понедельник, 28 августа, предупредила о сносе десятков сараев и гаражей, которые расположены в разных частях областной столицы.

Собственников просят снести объекты до 12 сентября.

ул.1-я Загородная, 28а (деревянный сарай - 1 шт., голубятни - 2 шт.),

ул. Салтыкова-Щедрина, 79а (металлическое сооружение - 1 шт.),

ул. Декабристов, 11 (деревянные сараи - 2 шт., металлический сарай - 1 шт.),

ул. Декабристов, 7 (деревянное строение ветхое, полуразрушенное без крыши - 1 шт., металлический гараж - 1 шт.),

ул. Поле Свободы, 30 (деревянные сараи - 32 шт.),

ул. Поле Свободы, 32 (деревянные сараи - 14 шт.),

пер. Литейный, 11 (деревянные гаражи, обшитые железом - 2 шт., металлические гаражи - 4 шт.),

ул. Льва Толстого, 38 (металлический гараж - 1 шт., КУНГ - 1 шт.),

ул. Льва Толстого, 39 (металлический гараж - 1 шт., металлический сарай - 1шт.),

Шопино, ул. Школьная, между домами №3 и №5 (металлические гаражи - 14 шт., кирпичные гаражи - 2 шт., деревянные сараи ветхие - 86 шт., кирпичные сараи - 25 шт., бетонный гараж - 1 шт.),

ул. Энергетиков, 35 (напротив пожарной части № 69) (металлический гараж - 1 шт., деревянные сараи - 7 шт., погреба - 3 шт., контейнер - 1 шт., вагоны - 2 шт.).

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