В подземном переходе Калуги будет звучать музыка

Обновленный пешеходный переход под улицей Гагарина стал похож на портал в космос.

В пятницу, 25 августа единственную калужскую подземку осмотрел губернатор Калужской области.

- Это – космос! – оценил Владислав Шапша работу художника Deonis Thekko. - Еще добавим сюда неонового света и космическую музыку. Концерты, выставки – вполне может быть. Интересных предложений, как еще использовать это пространство, было много.

В дальнейшем планируется обновить и надземную часть перехода. Правда, по словам главы региона, ничего радикального не предвидится, важно, чтобы все изменения не разрушили существующий ландшафт.

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