Жители улицы Глаголева в Калуге передвигаются во дворах наощупь

В нашу редакцию обратилась калужанка Людмила, проживающая в доме № 11 по улице Глаголева.

Ранее женщина сообщала нам о коммунальной аварии, в результате которой их двор в том числе затопило водой. Женщина отмечала, что дорога во дворах вся в ямах и после дождей там появляются глубокие лужи.

— Скоро осень, будет рано темнеть, наш двор, как вы помните во время дождей, заливает вода, - рассказывает Людмила. - Прилагаю фото ноября 2022 года, когда уже темно, как ночью, но время пятый час. Разглядеть дорогу помогают только подъездные фонари (и то не на всех). Мы писали в электросеть письмо, нам обещали в этом году сделать свет, но год проходит и никаких работ не ведется. Дорога по-прежнему в плохом состоянии. У меня трое детей, осенью как им из школы домой добираться? Темнота. Дорогу, которую размыло водой, ремонтировать точно не будут в ближайшие время, лужи останутся.

Так выглядит двор в светлое время суток. Фото сделано летом во время коммунальной аварии на Глаголева.

А вот это фото сделано в ноябре 2022 года. Двор калужанки. Пятый час вечера.

Если вглядеться, то увидите мальчика, который стоит у огромной лужи и освещает себе путь сам.

Мы попытались выяснить, если ли надежда на свет и нормальную дорогу у жителей дома № 11 по улице Глаголева.

— Наружное освещение по ул. Глаголева имеется, — ответили в городской управе города Калуги. – Во дворах многоквартирных домов №№ 5, 7, 9, 11, 13 по ул. Глаголева нет существующих муниципальных сетей освещения. Перспективы их появления невелики по ряду причин - плотность жилой застройки, проходящие инженерные коммуникации, обильно произрастающие деревья. В текущих условиях единственно возможным вариантом видится установка приборов освещения на фасаде многоквартирных домов силами управляющей компании.

По поводу дороги во дворе дома нам ответили следующее:

— Такие дороги относятся к междворовым проездам и ремонтируются по предложениям депутатов Городской Думы города Калуги.

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