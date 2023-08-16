В Калуге у мини-рынка на Малинниках растет мусорная свалка

В наш чат-бот обратной связи в телеграм написала калужанка Анастасия Поликарпова.

— У меня вопрос к городским властям: когда наладят своевременный вывоз мусора на Малинниках рядом с рынком (пер. Малинники)? Уже несколько недель существует эта куча, и никто ее убирать не спешит.

Редакция обратилась за комментарием в городскую управу, но там попросили перенаправить вопрос региональному экологическому оператору.

— По данному адресу в отсеке для крупногабаритных отходов складированы отходы, не относящиеся к ТКО (растительные отходы, использованные покрышки), – прокомментировали в пресс-службе КРЭО. – Уборкой несанкционированных навалов отходов, не относящихся к ТКО, на территории площадок занимаются органы местного самоуправления. О необходимости уборки данной площадки подготовлено письменное уведомление в адрес Управления городского хозяйства.

Фото предоставлено КРЭО.

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