В Калуге уложили новый асфальт и разрыли его

Недавно в чат-бот обратной связи в телеграм обратилась жительница микрорайона Малинники Анастасия ПОЛИКАРПОВА.

— Здравствуйте! Когда планируют восстановить дорожное покрытие на пер. Малинники напротив школы искусств и восстановят там «лежачий полицейский»? Весной уложили новый асфальт, потом его разрыли, насыпали щебня и на том всё! Сейчас на этом участке машины летают с бешеной скоростью, а скоро школа, и в том месте будет ходить много детей. Знак стоит, а фактически «лежачего полицейского» нет, – отмечает девушка.

— Разрытие в районе школы искусств (пер. Малинники, 8а) произведено ГП «Калугаоблводоканал» при проведении работ по замене водопроводной сети в рамках подготовки к ремонту ул. Мельницная по нац.проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», – ответили городские власти. – По информации МКУ «СЕЗГХ», данный участок будет заасфальтирован при укладке асфальтового покрытия по ул. Мельничная.

По поводу лежачего полицейского, о котором упоминала калужанка, появилась следующая информация:

— Мероприятия, направленные на безопасность дорожного движения, проводятся ежегодно, в первую очередь вблизи образовательных учреждений. В текущем году, к сожалению, финансирование на содержание искусственных неровностей ограничено, однако, учитывая значимость вопроса, в настоящее время изыскано дополнительное финансирование на данные виды работ. Работы запланированы к выполнению до конца года.

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