Свалка мусора в Калуге была убрана уже через сутки после нашей публикации

Как мы писали ранее, наша читательница пожаловалась на свалку мусора на улице Городенской в Калуге.

— Опять всё загадили на улице Городенской и никто вывозить ничего не хочет, - сказала калужанка Ольга.

— Вывоз таких отходов не входит в зону ответственности регионального оператора, равно как и расходы по уборке не включены в тариф для населения, - прокомментировали в КРЭО.

В комментариях к новости наши читатели пытались разобраться, а за что тогда взымает такие суммы экологический оператор и что жильцам делать с подобным мусором.

Ровно через сутки, в пятницу,11 августа, ситуация прояснилась. В нашем телеграм-канале появилась информация от Министерства строительства и ЖКХ.

— Здравствуйте. К твердым коммунальным отходам относится бытовой мусор, который образуется в доме человека. Это, в том числе, мебель, бытовая техника, окна, двери. Эти отходы вывозит региональный оператор. Сегодня площадку привели в порядок.

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