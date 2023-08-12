В Калуге жители нескольких улиц вынуждены выходить из своих домов на проезжую часть

Проблема тротуаров поднималась горожанами не раз. В пятницу, 11 августа, в адрес городского головы Калуги вновь прозвучало недовольство со стороны жителей.

На улице Космонавта Волкова калужане постоянно рискуют жизнью, шагая по проезжей части. Власти Калуги предложили жителям пешеходную дорожку.

Однако, обустроенный властями города альтернативный путь, некоторым не нравится.



- А это "благоустроенная" альтернативная дорожка для пешеходов и жителей ул. Космонавта Волкова, - возмущается Татьяна Софийская. - Только и на неё жители не могут попасть, выйдя из своего дома. Все ходят по проезжей части, чья жизнь зависит от адекватности владельцев транспортных средств повышенной опасности.

Кстати, в подобном положении десятилетия живут и собственники частных домов на улице Широкая в районе Подзавалья.

Каких-либо конструктивных выходов из ситуации в городской управе Калуги так и не предложили.

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