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В Калуге городские власти уже полгода разбираются в причинах разрушения тротуара

Елена Сумак. Фото Ольги Ничипорчик.
Опубликовано: 11.08.2023 13:23 0 745
В Калуге городские власти уже полгода разбираются в причинах разрушения тротуара

На днях в наш чат-бот обратной связи в телеграм написала калужанка Ольга, женщина рассказала, что пешеходы на улице Ждамировской уже полгода вынуждены ходить по проезжей части.

Люди выходят на дорогу прямо перед крутым поворотом.

— Лето подходит к концу, но тротуар на перекрестке улиц Ждамировской и Городенской так и не починили. Ограждения пластиковые убрали, теперь ходите, как хотите, так. Стоим и ждём по 10-15 , а то и больше минут, когда проедет поток машин. А тротуар развалили работники связи ещё в конце 2022 года.

Напомним,  в феврале 2023 года мы рассказывали, что на улице Ждамировской в Калуге провалился тротуар, тогда ведомства сообщали, что для того, чтобы понять причины разрушения и избежать повторения ситуации, необходимо провести ряд сложный исследований. Видимо, исследования оказались слишком сложными, поскольку до сих пор вопрос не решен. Мы обратились с вопросом к ответственным ведомствам, ответ опубликуем после получения.

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Елена Сумак. Фото Ольги Ничипорчик.
Опубликовано: 11.08.2023 13:23 0 745
Тэги: благоустройство дороги
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