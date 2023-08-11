Стало известно, на каких еще улицах Калуги отремонтируют дороги

В четверг, 10 августа, городское хозяйство Калуги сообщило о выделении губернатором дополнительных средств на ремонт дорог.

— По поручению Губернатора нашему городу было выделено дополнительно 100 миллионов рублей на ремонт дорог. Это позволит нам отремонтировать в этом сезоне ещё 90 000 квадратных метров дорог.

Ведомство отметило, что для работы выбраны наиболее поврежденные участки, на которые жаловались калужане.

Дороги отремонтируют: на улице Звездной, Байконурской, Киевке, переулке Чичерина, улице Черносвитинской.

Контракт на выполнение работ уже заключен, на этой неделе приступают к работам.

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