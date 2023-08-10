В Калуге завершилась реставрация «Дома Г.Я. Масленникова»

В областном центре завершились работы по сохранению объекта культурного наследия муниципального значения «Дом Г.Я. Масленникова», сообщили в Управлении по охране объектов культурного наследия Калужской области в четверг, 10 августа.

Дом был построен в 1-ой трети XIX в. Он располагается на переулке Воскресенском.

Фасад здания покрасили в «солнечный» цвет.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.