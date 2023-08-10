Жители Калуги бросают у мусорных контейнеров диваны и канализационные трубы

Недавно в наш чат-бот обратной связи в телеграм обратилась жительница Калуги Ольга.

— Добрый день, уважаемая редакция KP 40. Снова о наболевшем. В Калуге, наверное, две беды — это вечные проблемы с вывозом мусора и починкой дорог и тротуаров. Опять всё загадили на улице Городенской и никто вывозить ничего не хочет.

Комментарий по данному вопросу мы взяли у регионального экологического оператора.

— Вывоз ТКО с территории данного места накопления отходов осуществляется ежедневно, - ответили нам в пресс-службе ГП «КРЭО». - Однако ситуация со свалкой вокруг контейнеров возникает из-за несанкционированного складирования на земельном участке отходов, не относящихся к ТКО (отходы от стройки, ремонта, древесные отходы). Вывоз таких отходов не входит в зону ответственности регионального оператора, равно как и расходы по уборке не включены в тариф для населения. Подобные отходы подлежат вывозу по отдельному договору с организациями, имеющими соответствующие лицензии. Между тем, в помощь городским службам ГП «КРЭО» неоднократно убирало данные отходы, не относящиеся к ТКО, однако ситуация с незаконным складированием мусора вокруг контейнеров на сегодняшний день, к сожалению, не меняется.

Напомним, ранее мы писали о том, почему Калуга оказалась на грани мусорного бунта, где подробно разбирали все спорные вопросы, касающиеся вывоза мусора.

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