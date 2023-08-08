В Калужской области закрыли опасный дом

В центре села Ульяново по требованию прокуратуры закрыли доступ в заброшенный дом. Об этом во вторник, 8 августа, сообщили в надзорном ведомстве.

Здание находится в аварийном состоянии. Оно представляло угрозу, в том числе, для несовершеннолетних.

Суд обязал администрацию района ограничить доступ. Сейчас работы уже проведены.

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