В Калужской области закрыли опасный дом
В центре села Ульяново по требованию прокуратуры закрыли доступ в заброшенный дом. Об этом во вторник, 8 августа, сообщили в надзорном ведомстве.
Здание находится в аварийном состоянии. Оно представляло угрозу, в том числе, для несовершеннолетних.
Суд обязал администрацию района ограничить доступ. Сейчас работы уже проведены.
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