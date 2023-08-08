В Калуге закроют проход между Центральным парком и Золотой аллеей

В Калуге закроют путь для пешеходов между Золотой аллеей и Центральным парком рядом с Домом гражданского губернатора на улице Маркса. Об этом во вторник, 8 августа, сообщили в «Калугаблагоустройство».

Ограничения связаны с работами по реставрации дома, который приспосабливают под филиал Эрмитажа в Калуге.

Напомним, экспозиция знаменитого музея должна открыться в нашем городе летом 2024 года.

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