Губернатор попросил совета о том, что делать с единственным в Калуге подземным переходом

Во вторник, 8 августа, губернатор Калужской области Владислав Шапша на своих страницах в соцсетях обратился к жителям Калуги с вопросом о подемном переходе на улице Гагарина.

- Периодически его отмываем, восстанавливаем освещение. Но вандалов это не останавливает. Снова и снова они разрисовывают стены, портят светильники, - заявил Шапша. - Часто хожу по этому переходу. И каждый раз думаю, что с ним сделать? Многие калужане, туристы им тоже активно пользуются.

Шапша попросил прислать ему идеи о том, что можно сделать с переходом, чтобы он из заброшки превратился в предмет гордости.

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