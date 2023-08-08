Властям Калуги поручили осветить деревню Григоровка

Уличное освещение в деревне Григоровка на севере Калуги должно быть установлено до конца года. Такое поручение во вторник, 8 августа, после встречи с местными жителями на личном приеме дал губернатор Калужской области Владислав Шапша.

- В деревне живет более 200 человек, много детей. Вместе с жителями улиц Благополучных рассчитываю, что до конца года все будет благополучно, - рассказал глава региона.

В Григоровке есть три улицы Благополучные.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.