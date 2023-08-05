В Тарусе подсветили мост в овраге

В Тарусе мост для пешеходов в овраге Посерка теперь красиво светится. Фото опубликовал министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин.

Подсветку установили в рамках работ по благоустройству. До этого там проложили дорожки в природном стиле.

- В Тарусе реализуется проект-победитель всероссийского конкурса среди малых городов по созданию комфортной городской среды «Прогулки по Тарусе. Берега», - прокомментировал Лежнин.

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