В Тарусе подсветили мост в овраге
В Тарусе мост для пешеходов в овраге Посерка теперь красиво светится. Фото опубликовал министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин.
Подсветку установили в рамках работ по благоустройству. До этого там проложили дорожки в природном стиле.
- В Тарусе реализуется проект-победитель всероссийского конкурса среди малых городов по созданию комфортной городской среды «Прогулки по Тарусе. Берега», - прокомментировал Лежнин.
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