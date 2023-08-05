Власти Калуги предупредили о сносе сараев и гаражей
Городская управа Калуги 4 августа объявила о поиске владельцев трех сараев и двух гаражей.
Эти строения собираются снести.
Три сарая и один гараж находятся у дома №48 на улице Салтыкова-Щедрина.
На улице Учхоз построен один гараж у дома №32. Там же находится неучтенное ограждение.
Хозяев этих построек просят предоставить документы о собственности в горуправу на Московской, 188.
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