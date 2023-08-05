Власти Калуги предупредили о сносе сараев и гаражей

Городская управа Калуги 4 августа объявила о поиске владельцев трех сараев и двух гаражей.

Эти строения собираются снести.

Три сарая и один гараж находятся у дома №48 на улице Салтыкова-Щедрина.

На улице Учхоз построен один гараж у дома №32. Там же находится неучтенное ограждение.

Хозяев этих построек просят предоставить документы о собственности в горуправу на Московской, 188.

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