В Калужской области установили ретрочасы

В Износках рядом с Привокальной площадью появилась новая достопримечательность, сообщили в пятницу, 4 августа, в министерстве строительства и ЖКХ Калужской области.

Там установили часы с циферблатом.

- Часы в ретростиле на Привокзальной площади не просто покажут точное время, но и будут встречать и провожать жителей села и их гостей, - прокомментировали в министерстве.

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