Готическая усадьба под Калугой возвращается в первоначальный вид

В селе Авчурино Ферзиковского района Калужской области продолжаются работы по реставрации Готического дома усадьбы, сообщил начальник управления по охране объектов культурного наследия Евгений Чудаков во вторник, 1 августа.

В имении Полторацких появились оконные заполнения готических стрельчатых окон, рамы сделанные из дуба должны прослужить много лет. На фасады здания вернулись декоративные элементы.

Значительную часть работ планируют завершить в октябре этого года. В начале следующего года в здании появится отопление, будут продолжены работы во внутренних помещениях.

После окончания реставрации планируется начать подготовку музейной композиции, посвященной знаменитым владельцам готической усадьбы.



Имение Полторацких посещали Карамзин, Жуковский, так как в усадьбе на втором этаже располагалась уникальная библиотека.











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