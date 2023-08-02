В Калуге установили новые антивандальные тренажеры в сквере Матери
В Калуге в сквере Матери установили новые антивандальные тренажеры. Об этом в среду, 2 августа, сообщили в официальном сообществе Правобережья.
Старые конструкции демонтировали.
Ранее местные жители жаловались на хулиганов, которые ломали спортивные объекты и распивали на этой площадке спиртное.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!