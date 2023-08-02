В Калуге установили новые антивандальные тренажеры в сквере Матери

В Калуге в сквере Матери установили новые антивандальные тренажеры. Об этом в среду, 2 августа, сообщили в официальном сообществе Правобережья.

Старые конструкции демонтировали.

Ранее местные жители жаловались на хулиганов, которые ломали спортивные объекты и распивали на этой площадке спиртное.

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