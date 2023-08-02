В Калуге заменили урны на набережной Яченского водохранилища

В Калуге на набережной Яченского водохранилища бетонные урны для мусора заменили на емкости из дерева и металла. Фото в среду, 2 августа, опубликовало управление городского хозяйства.

- По объему они в два раза вместительнее и выглядят более эстетично, - заявили в управлении.

Напомним, в августе должна начаться очистка дна Яченского водохранилища. Чиновники обещают, что после этого в водоеме можно будет купаться.

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