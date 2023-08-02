В Калуге две детские площадки отремонтировали после вмешательства прокуратуры

В Калуге пришли в негодность некоторые элементы на детских площадках в скверах Матери и Воронина, однако городские службы не спешили делать ремонт, сообщили в среду, 2 августа, в прокуратуре Калужской области.

После вмешательства ведомства работы все-таки были выполнены.

Должностное лицо «Калугаблагоустрйоство» привлекли к дисциплинарной ответственности.

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