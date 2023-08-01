В Калуге залили постамент для стелы «Город воинской доблести»

В Калуге подготовили постамент для стелы «Город воинской доблести», которую установят на перекрестке улиц Пушкина и Баумана. Свежие фото с места работ опубликовал главных архитектор города Алексей Комов.

- Подрядчик завершил стадию фундаментных работ и закончил бетонирование нижней части конструкции, - пояснил Комов. - Одновременно уже отливаются по отформованным моделям декоративные бронзовые элементы, которые украсят новый калужский памятник.

Поставить стелу должны ко Дню города, который Калуга празднует в последние выходные августа.

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