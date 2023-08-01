Цвет для самолета МиГ-27К выбирают в Калужской области

Глава администрации Кировского района Калужской области Игорь Феденков во вторник, 1 августа, объявил о старте голосования по выбору цвета для самолета МиГ-27К, установленного на постаменте в сквере Советской Авиации.

- Изначально планировалось вернуть ему серебристый цвет, но мнение жителей разделилось: одни привыкли к тому, что в дальней авиации серебристые самолеты, другие придерживаются мнения, что официально истребитель-бомбардировщик МиГ-27К имеет камуфляжный цвет, - пояснил Феденков.

Голосование продлится до 10 августа.

Напомним, стоимость работ по реконструкции сквера составит 10 миллионов рублей.

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