В Калуге вернули освещение в подземный переход
В Калуге подземный переход на улице Гагарина вновь оборудовали светильниками.
Ранее единственную подземную пешеходную дорожку в мае атаковали вандалы. Тогда все лампы перестали работать.
В начале лета переход вновь лишился освещения из-за действий хулиганов.
Сейчас коммунальщики не только включили лампы, но и отмыли стены от граффити.
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