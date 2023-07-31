В Калуге вернули освещение в подземный переход

В Калуге подземный переход на улице Гагарина вновь оборудовали светильниками.

Ранее единственную подземную пешеходную дорожку в мае атаковали вандалы. Тогда все лампы перестали работать.

В начале лета переход вновь лишился освещения из-за действий хулиганов.

Сейчас коммунальщики не только включили лампы, но и отмыли стены от граффити.

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