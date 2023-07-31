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В Кондрово отремонтируют здание автовокзала

Дмитрий Ивьев , Фото: Егор Вирков.
Опубликовано: 31.07.2023 15:28 1 292
В Кондрово отремонтируют здание автовокзала

В Кондрово здание автовокзала перешло в муниципальную собственность. Теперь его смогут отремонтировать, сообщил в понедельник, 31 июля, глава администрации Дзержинского района Егор Вирков.

- Много вопросов было о неудовлетворительном состоянии автовокзала в городе Кондрово, - прокомментировал он. - В связи с тем, что у здания было несколько собственников, вопрос ремонта был затруднен. Теперь это стало возможно. Как и обещал, до первого августа завершили работы по оформлению здания автовокзала в собственность муниципалитета. 

Сейчас готовится сметная документация для проведения капитального ремонта. Планируется, что ремонт начнется с крыши.

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Дмитрий Ивьев , Фото: Егор Вирков.
Опубликовано: 31.07.2023 15:28 1 292
Тэги: общество благоустройство
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