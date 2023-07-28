В калужском Кирове благоустроят площадь за федеральные деньги

Как мы уже рассказывали, город Киров Калужской области стал одним из победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. В пятницу, 28 июля, министерство строительства и ЖКХ Калужской области сообщило, что планируется сделать за полученные из федерального бюджета деньги.

Город одержал победу с концепцией преображения Заводской площади и сквера имени Самусенко. Там появятся детские площадки, качели, памп-трек. Напротив МЧС установят водовозную бочку и фигуру лошади. Будут благоустроены мемориальные зоны и парковки.

- По сути, с основания завода начинается история Кирова, - прокомментировали в министерстве. - Город возник в 1744 году, когда на берегу реки Песоченки купцы Иван и Петр Золотаревы основали небольшое металлургическое производство. С закладки завода ведется летоисчисление нынешнего города.

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