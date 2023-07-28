В Калуге откроют второй 50-метровый бассейн

В Калуге вскоре появится второй 50-метровый бассейн. Его строительство завершается в кампусе Бауманского университета в деревне Пучково, сообщил в пятницу, 28 июля, губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Чашу начнут наполнять водой на следующей неделе.

Ранее бассейн такого размера появился во Дворце спорта.

Кампус Бауманского университета должен заработать в сентябре.

- Надо торопиться с дорогой к кампусу, работы идут. В учебных и жилых корпусах почти все готово, - заявил Шапша. - Остается завершить работы в спортивном и досуговом корпусах.

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