Губернатор поручил восстановить теннисные корты в центре Калуги

Губернатор Калужской области Владислав Шапша поручил восстановить заброшенные теннисные корты на улице Маркса в Калуге. Об этом он заявил в среду, 26 июля, по итогам посещения Дома гражданского губернатора, который ремонтируют под филиал Эрмитажа.

- Рядом с этим зданием расположен Дворец пионеров. И исторически здесь были теннисные корты. Не менее важная задача - их сохранить и восстановить, - заявил глава региона.

Напомним, в теннис рядом с Березуйским оврагом в Калуге играли много лет, но в конце нулевых корты забросили. В 2018 году обсуждался вопрос превратить корты в парковку для будущего филиала Эрмитажа, однако теперь губернатор вновь заговорил о восстановлении объекта.

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