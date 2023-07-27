Как сейчас выглядит Дом губернатора в Калуге, где разместится филиал Эрмитажа

В Калуге продолжается ремонт Дома гражданского губернатора на улице Маркса, где уже следующим летом должен открыться культурно-просветительский центр Эрмитажа. В среду, 26 июля, на объекте побывал губернатор Калужской области Владислав Шапша.

- Обговорили последовательность работ. Считаю, что надо нарастить темпы. Чтобы, как планировали, до холодов успеть завершить фасадные работу, укрепить фундамент, внутренние конструкции, - заявил Шапша. - Зимой - отделка, а к лету 2024 года должны открыть здесь экспозицию. Обратил внимание на красивую ажурную лестницу. Ее, как и все здание, восстановят в историческом виде.

Также глава региона поручил организовать парковку рядом с новым центром. По словам Шапши, выставочный центр Эрмитажа в Калуге станет точкой притяжения туристов.

- Надо чтобы был безопасный разворот и удобная стоянка, - заявил он.

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