В Калуге очистка Яченского водохранилища начнется в августе

В Калуге через три недели должен завершиться второй этап строительства ливневой канализации на набережной Яченского водохранилища, а после этого начнется очистка дна водоема. Об этом в четверг, 27 июля, сообщили в правительстве региона по итогам поездки на объект губернатора Владислава Шапши.

Подрядчик уже собрал земснаряд, который будет заниматься извлечением донных отложений. Со дна собираются достать 460 000 кубометров. Финиш проекта – в следующем году.

- Я вас предупреждаю, что буду очень внимательно следить за тем, как вы будете организовывать работу, как это будет сделано с точки зрения размещения, перевозки, безопасности, - прокомментировал калужский губернатор. - Самое главное – качество. Уверен, что у вас будет все в порядке, но предупреждаю сразу, следить и спрашивать будем строго.

Шапша выразил надежду, что после очистки водохранилища калужане смогут там купаться.

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