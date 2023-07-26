В Калуге за июль убрали 79 стихийных свалок
С начала июля в Калуге убрали 79 стихийных свалок, которые образовались рядом с контейнерными площадками. Об этом сообщили в среду в управлении городского хозяйства.
Вывезено 2400 кубометров древесных и растительных отходов.
С начала года коммунальщики очистили 880 таких точек, вывезено 1500 КамАЗов отходов.
В городской управе в очередной раз заявили, что на территории контейнерных площадок запрещено оставлять древесные и строительные отходы.
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