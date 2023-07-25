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Калужанам рассказали о концепции развития набережной Яченского водохранилища

Софья Фирсова, Фото: Городская управа Калуги
Опубликовано: 25.07.2023 16:41 0 229
Калужанам рассказали о концепции развития набережной Яченского водохранилища

В понедельник, 24 июля, на планерке в городской управе главный архитектор Калуги Алексей Комов рассказал о перспективах развития инфраструктуры на набережной Яченского водохранилища.

Справа и слева от смотровой площадки планируют установить трибуны для просмотра спортивных соревнований. Также их можно будет использовать как зону для отдыха. Для комфорта людей над трибунами установят навесы.

В ближайшее время на набережной появятся два спуска к воде – малый и большой, а также кафе, детская площадки и общественный туалет.

-Работаем поэтапно, наращивая на каждой стадии те идеи, те концепции, которые у нас вырабатывались с самого начала, а также мы подхватываем те моменты, которые нам адресуют наши жители, -отметил Комов. На каждом этапе идет масштабирование проекта. Мы не просто проектируем, а выращиваем нашу любимую Яченскую набережную.



 

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Софья Фирсова, Фото: Городская управа Калуги
Опубликовано: 25.07.2023 16:41 0 229
Тэги: благоустройство
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