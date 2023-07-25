Под Калугой начали строить новый тротуар

В селе Воскресенское рядом с Калугой начали строить тротуар к микрорайону Южный. Об этом сообщил 24 июля глава администрации Ферзиковского района Алексей Волков.

По его словам, работы проводятся за деньги местного бюджета по многочисленным просьбам жителей.

Протяженность пешеходной дорожки составит 545 метров.

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