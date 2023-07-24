Три города Калужской области выиграли во Всероссийском конкурсе благоустройства
Три города Калужской области стали победителями Всероссийского конкурса благоустройства. Об этом в понедельник, 24 июля, сообщил министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин.
Организаторы отметили заявки Козельска, Малоярославца и Кирова.
- В зале, где проходит объявление победителей Всероссийского конкурса, шквал эмоций! – написал Лежнин.
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