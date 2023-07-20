В Калуге новые деревья высадят на улице Ленина
В середине сентября в Калуге планируется высадить липы на участке улицы Ленина между улицами Кирова и Суворова. Об этом в четверг, 20 июля, сообщил заместитель начальника управления городского хозяйства Калуги Сергей Возилкин.
Сажать деревья будут по обе стороны улицы.
Планируется использовать крупномерные саженцы.
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