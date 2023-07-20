Опасный дом в центре Калуги заколотили

В Калуге по требованию прокуратуры закрыли доступ в дом №14/103 на улице Воронина. Об этом в четверг, 20 июля, сообщили в пресс-службе ведомства.

Объект культурного наследия находится в аварийном состоянии. Нахождение в нем опасно для жизни.

Ранее, напомним, сообщалось, что новый собственник должен восстановить «Дом с мезонином» в 2024 году.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.