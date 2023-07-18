В Калуге на пляже появились кабинки для переодевания
На пляже возле Оки у центрального парка появились две кабинки для переодевания. Об этом во вторник, 18 июля, сообщили в управлении городского хозяйства.
Кабинки предназначены для спортсменов, которые занимаются на пляже.
Напомним, летом там планируется провести волейбольный турнир.
Купаться в Оке рядом с пляжем запрещено.
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