В Калуге на пляже появились кабинки для переодевания

На пляже возле Оки у центрального парка появились две кабинки для переодевания. Об этом во вторник, 18 июля, сообщили в управлении городского хозяйства.

Кабинки предназначены для спортсменов, которые занимаются на пляже.

Напомним, летом там планируется провести волейбольный турнир.

Купаться в Оке рядом с пляжем запрещено.

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