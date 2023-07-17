В Калуге затопило улицу Глаголева

В воскресенье, 16 июля, к нам обратилась читательница Людмила и сообщила о потопе на улице Глаголева в Калуге.

— Этот потоп льется с пятницы, – уточняет калужанка. ­­– В водоканале приняли заявку и сказали ждите. У Глаголева, 11, и так дороги нет во дворе, так ещё сильнее размоет.

А на пешеходном переходе ливневка не работает, вся вода после дождя и теперь в школу № 11 льется или во двор 10-го дома по Глаголева.

И проезжую и пешеходную часть улицы Глаголева затопило.

Вода полилась во дворы домов.

В понедельник, 17 июля, мы получили комментарий «Калугаоблводоканала».

— В минувшие выходные произошла утечка на сетях водоснабжения по улице Глаголева, – сообщает организация. – Сегодня специалисты водоканала приступят к ремонтным работам по её устранению. Просим жителей отнестись с пониманием к временным неудобствам.

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