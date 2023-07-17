В Калуге затопило улицу Глаголева
В воскресенье, 16 июля, к нам обратилась читательница Людмила и сообщила о потопе на улице Глаголева в Калуге.
— Этот потоп льется с пятницы, – уточняет калужанка. – В водоканале приняли заявку и сказали ждите. У Глаголева, 11, и так дороги нет во дворе, так ещё сильнее размоет.
А на пешеходном переходе ливневка не работает, вся вода после дождя и теперь в школу № 11 льется или во двор 10-го дома по Глаголева.
И проезжую и пешеходную часть улицы Глаголева затопило.
Вода полилась во дворы домов.
В понедельник, 17 июля, мы получили комментарий «Калугаоблводоканала».
— В минувшие выходные произошла утечка на сетях водоснабжения по улице Глаголева, – сообщает организация. – Сегодня специалисты водоканала приступят к ремонтным работам по её устранению. Просим жителей отнестись с пониманием к временным неудобствам.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!