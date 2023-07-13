Стало известно, на каких улицах Калуги в ближайшее время проведут ямочный ремонт
В среду, 13 июля, управление городского хозяйства Калуги рассказало о ямочном ремонте в Калуге.
Так, за июнь ямочный ремонт сделан на улицах: Вишневского, Курсантов, Театральной, Азаровской, Сельской, Хрустальной и других. Общая площадь работ - 1 600 квадратных метров.
Теперь, согласно плану, ямочный ремонт горячим асфальтом проведут на проезде вдоль сквера Кубяка по Московской улице, на участке проезда к дому № 8 и повороте к дому № 30 по улице Кибальчича, на Волковской улице.
С начала года ямочным ремонтом охватили площадь 11 000 квадратных километров.
Готовятся к замене верхнего слоя асфальта на улице Пролетарской на участке от ул. Ленина до ул. М. Горького и съездах с Московской – вдоль путепровода левая и правая стороны до Путейской.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!