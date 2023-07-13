Стало известно, на каких улицах Калуги в ближайшее время проведут ямочный ремонт

В среду, 13 июля, управление городского хозяйства Калуги﻿ рассказало о ямочном ремонте в Калуге.

Так, за июнь ямочный ремонт сделан на улицах: Вишневского, Курсантов, Театральной, Азаровской, Сельской, Хрустальной и других. Общая площадь работ - 1 600 квадратных метров.

Теперь, согласно плану, ямочный ремонт горячим асфальтом проведут на проезде вдоль сквера Кубяка по Московской улице, на участке проезда к дому № 8 и повороте к дому № 30 по улице Кибальчича, на Волковской улице.

С начала года ямочным ремонтом охватили площадь 11 000 квадратных километров.

Готовятся к замене верхнего слоя асфальта на улице Пролетарской на участке от ул. Ленина до ул. М. Горького и съездах с Московской – вдоль путепровода левая и правая стороны до Путейской.

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