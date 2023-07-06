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Стало известно, когда у собственника отнимут дом Капырина в Калуге, если он его не реставрирует

Софья Фирсова, Фото: Городская управа Калуги
Опубликовано: 06.07.2023 16:54 0 67
Стало известно, когда у собственника отнимут дом Капырина в Калуге, если он его не реставрирует

Ранее мы сообщали о том, что особняк Капыриных облюбовали бомжи и молодежь.

Собственник дома с мезонином на улице Воронина в Калуге заколотил оконные проемы и сделал подобие забора, сообщили в городской управе, сообщили в четверг, 6 июля, в городской управе. Это было сделано по принуждению городских властей после освещения проблемы в СМИ.

Дом был построен во второй половине 19 века. Несколько лет назад он получил статус объекта культурного наследия местного назначения. Аукцион по его продаже состоялся в 2021 году.

Согласно договору, собственник должен отреставрировать здание до конца 2024 года. 

Не увидев признаков начала реставрации, областное управление по охране объектов культурного наследия обратилось в суд.

После решения суда работы по восстановлению дома так и не начались. 

По словам начальника отдела по сохранению культурного наследия Дениса Цуканова, на данный момент проект готов и прошел согласование. Однако разрешение на проведение работ до сих пор не получено. Также владелец до сих пор не определился, как будет использовать здание после ремонта, но он полон решимости выполнить условия договора.

— Понятно, что хотелось бы, чтобы собственник купил и сразу начал все делать. Только так не получится. Это и проектная документация, это и экспертиза. Вопрос сложный. Но если до конца 2024 года здание не будет отремонтировано, то по условиям конкурса оно будет отчуждаться обратно в муниципальную собственность. И, видимо, заново выставляться на торги, — отметил Цуканов

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Софья Фирсова, Фото: Городская управа Калуги
Опубликовано: 06.07.2023 16:54 0 67
Тэги: благоустройство
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