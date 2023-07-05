В Калуге устанавливают проекционные пешеходные переходы

В среду, 5 июля, городская управа Калуги рассказала жителям о ходе работ по обустройству пешеходных переходов в городе.

Так, у дома № 3 на Секиотовском кольце и на улице Секиотовской, дома 40б появятся мигающие светофоры Т7. Управление городского хозяйства уже начало их установку.

Поставят кнопочные светофоры и на переходе по улице Набережной, у Березуйского оврага.

Проекционный переход устанавливают на улицах Кутузова и Маршала Жукова, всего в этом году установят восемь таких.

Завершаются работы на пересечении улиц Андрея Алешина и Фомушина - здесь почти готов новый пешеходный переход.

К концу рабочей недели подходы к переходам появятся на улице Пролетарской вблизи домов № 155,139 и у дома 14 в Тарусском проезде.

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