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В Калуге обновляют разметку на дорогах

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 05.07.2023 10:29 0 85
В Калуге обновляют разметку на дорогах

В среду, 5 июля, городское хозяйство Калуги сообщает, что на дорогах города обновили разметку.

Погодные условия сейчас позволяют проводить работы ежедневно.

На сегодняшний день нанесли свыше 39 000 квадратных метров разметки из запланированных 60 000.

Работы выполнены:

- микрорайон Кошелев: ул. А.Алешина, Козлова, Б.Литвинчука, Б.Луканиных;

- Тульское шоссе;

- Сиреневый бульвар.

В процессе работы на улицах:

- Спартака;

- Трамплинная;

- Комфортная и других.

В ближайших планах нанести разметку в микрорайонах Силикатный и Малинники.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 05.07.2023 10:29 0 85
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