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В Калужской области жители двух деревень требуют построить тротуар

Владимир Андреев
Опубликовано: 05.07.2023 10:20 0 139
В Калужской области жители двух деревень требуют построить тротуар

В чат-бот обратной связи к нам пришло письмо от жителей деревень Красный городок и Натальино Ферзиковского района.

Они озабочены тем, что на дороге, соединяющей их населенные пункты, примыкающие друг к другу, отсутствует тротуар.

Длина дороги на рассматриваемом участке составляет около двух километров.

- Тротуар на участке от остановки Красный городок по улице Коммунаров до деревни Натальино включительно отсутствует полностью, и мы вынуждены ходить прямо по проезжей части до общественного транспорта, школы, магазина, - написала местная жительница ГАЛИНА. - Постоянно приходится оглядываться - не едет ли автомобиль. Также по этой дороге ездит много большой спецтехники. В зимнее время года чистится от снега только дорога, пешеход вынужден идти по проезжей части, а когда по дороге едут автомобили, человек вынужден прыгать в сугроб.

Мы попросили прокомментировать ситуацию руководство Ферзиковского района.

- Данную проблему знаем, - ответил нам глава администрации Ферзиковского района Алексей ВОЛКОВ. - Для реализации данного проекта требуется большой объем финансирования. Таких средств на плановый период, до 2025 года, к сожалению, нет.

Также мы попросили профессионального юриста ответить на вопрос – что же делать людям в этой ситуации?

- В этой ситуации жителям нужно официально обратиться в прокуратуру, - дал совет юрист Юрий Косничко.

 

 Переписка жителей с руководством Ферзиковского района длится уже четвертый год. Ответы от местной власти всегда одни и те же: нет денег.

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Владимир Андреев
Опубликовано: 05.07.2023 10:20 0 139
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