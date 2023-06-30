В калужском сквере Мира высадили многолетние растения

Несколько видов ив, два вида можжевельника, два вида туй, почвопокровные розы и гортензии высадили в сквере Мира в Калуге, сообщили в четверг, 29 июня, в городской управе.

Вокруг памятника Циолковскому появились летники – декоративные растения, которые высаживаются на один сезон: тагетис, агератум, сальвия, колеус, целозия, цинерария.



У растений яркое цветение, которое долгое время будет радовать калужан.

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